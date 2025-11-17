Buque Escuela Simón Bolívar llega a Maracaibo para acompañar fiestas en honor a La Chinita

El Buque Escuela Simón Bolívar, atracó en orillas del lago de Maracaibo para acompañar a los marabinos, con su tripulación integrada por cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y oficiales, a las fiestas en honor a la Virgen de la Chiquinquirá, que este año celebra los 316 años de renovación milagrosa y los 83 de su coronación.

Desde este lunes 17 y hasta el próximo jueves 18, el Buque Escuela estará abierto para la visita de todos los zulianos, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el malecón de Maracaibo, integrando a la comunidad en la tradición naval. La nave insignia de la Armada Bolivariana recién culminó su XXXV crucero de instrucción al exterior “Integración Caribeña 2025”.

El Embajador sin Fronteras fue recibido por el comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Ashraf Hadi Suleiman Gutiérrez, junto al gobernador Luis Caldera, el alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino, jefes militares acantonados en la entidad, encabezados por comandante de la REDI-Occidente, M/G Pedro González y el comandante de la ZODI-Zulia, G/D Javier Magallanes y demás autoridades regionales.

Según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN),el almirante Suleiman Gutiérrez manifestó que la nave es “un símbolo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y un mensaje diplomático de hermandad entre los pueblos”.

Recordó que fue en aguas del Lago de Maracaibo cuando las fuerzas patriotas navales expulsaron hace dos siglos el último reducto del ejército español y hoy están en el marco de la celebración del 316 aniversario de la aparición de la patrona del Zulia, trayendo un mensaje de amistad y solidaridad de la Fanb.

El gobernador Caldera destacó el honor de recibir al Embajador sin Fronteras, capitaneado por el C/N. Ronald José Briceño, junto a la tripulación “que ha estado mirando el horizonte del occidente venezolano para llegar muy cerca de la Basílica de Nuestra Señora del rosario de Chiquinquirá”.

“En momentos en que en el Caribe nos amenazan, nosotros ratificamos el compromiso de soberanía, de paz, de integridad, pero sobre todo de defensa de la historia de este hermoso estado”, enfatizó el gobernador.

