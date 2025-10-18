Buroz, Andrés Bello y Brión cuentan con Estado Mayor de los Servicios Públicos e Infraestructura

El Gobierno Bolivariano de Miranda instaló este jueves el Estado Mayor de los Servicios Públicos e Infraestructura en los municipios barloventeños de Buroz, Andrés Bello y Brión.

Representantes del Ejecutivo regional, específicamente de la Secretaría coordinadora de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, y de las empresas estadales Hidrocapital y Corpoelec, además del Poder Popular, se reunieron en el Teatro Eulalia Buroz de la parroquia Mamporal, para coordinar, articular y hacer más eficiente la gestión de los servicios públicos, mejorando así la calidad de vida de la población.

El secretario coordinador de Ciudades Humanas para el Buen Vivir del estado Miranda, Elio Junior Serrano, catalogó la jornada como productiva, la cual beneficiará a toda la población de estos cuatro municipios barloventeños. Es importante destacar que, Andrés Bello tiene nueve circuitos comunales al igual que Pedro Gual; mientras que en el municipio Buroz funcionan 11 comunas y 19 en el municipio Brión.

“Fue una jornada intensa y larga la instalación de los estados Mayores de los Servicios Públicos e Infraestructura en los municipios Buroz, Andrés Bello y culminamos en Brión. Una instancia que permite la coordinación y la articulación entre el Poder Popular con todas las instituciones que hacen vida en materia de servicios en el estado Miranda, optimizando esfuerzos para el beneficio directo de nuestro pueblo”, dijo el secretario Elio Junior Serrano.

Aseguró que el gobernador Elio Serrano ha instruido la vinculación directa con el Poder Popular para darle la mayor suma de felicidad posible a la gente. “No se puede hablar de una acción de gobierno en el que no esté el Poder Popular”, expresó.

Entretanto, el alcalde del municipio Eulalia Buroz, Johan Castro, manifestó que en la jurisdicción se seguirá trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional y regional junto al pueblo, para mantener todos los servicios públicos óptimos.

“Les damos las gracias gobernador Elio Serrano y al presidente Nicolás Maduro, porque hoy se nos instaló el Estado Mayor de los Servicios Públicos, junto a nuestro secretario coordinador de Ciudades Humanas. Desde acá les decimos que cuenten con nosotros para que los servicios en nuestro municipio se mantengan en un 100 porciento”, expresó el alcalde.

La jornada de la instalación de dicha instancia gubernamental entre los tres niveles de gobierno y el Poder Popular se extendió a los municipios Andrés Bello, actividad que se realizó en la Casa para la Cultura San José, de la parroquia San José; mientras que la actividad en el municipio Brión se efectuó en la Pérgola Marina de Higuerote, con la presencia de la alcaldesa Olga Pacheco.

Asimismo, la referida instalación se realizó en el municipio Andrés Bello; donde su alcaldesa, Isabel Bencomo, expresó en nombre de toda la población barloventeña, el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Elio Serrano por instalar una instancia que optimice todos los servicios públicos en la población.

“Estamos muy agradecidos primeramente con Dios y con el presidente Nicolás Maduro, así como del gobernador Elio Serrano. No tengo duda de que esta instancia mejorará todos los servicios de electricidad, agua, transporte, gas, telecomunicaciones, entre otros que repercutirán de manera positiva en la cotidianidad de nuestra población”, dijo Bencomo.

Optimización de servicios

El secretario coordinador de Ciudades Humanas para el Buen Vivir de la Gobernación de Miranda, Elio Junior Serrano, detalló que hasta la fecha 18 municipios de la entidad ya cuentan con Estado Mayor de Servicios Públicos e Infraestructura.

Las mencionadas localidades barloventeñas se suman a Baruta, Guarenas, Guatire, Carrizal, Cristóbal Rojas, Tomás Lander, Simón Bolívar, Guaicaipuro y Páez, como los municipios que ya cuentan con la instancia en materia de servicios públicos e infraestructura.

