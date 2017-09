“Buscaré reinar en la Copa del Mundo en Suiza”

A pesar de no haber obtenido el resultado positivo en la pasada temporada en Polonia, el olímpico Francisco Limardo no baja la guardia y se mantiene activo para encarar el Campeonato del Mundo que se disputará en octubre en Berna, Suiza, justa que será referente al primer compromiso del ciclo olímpico Tokio 2020.

A partir de este 15 de octubre el venezolano tendrá la oportunidad de reivindicarse con la esgrima venezolana cuando le toque enfrentar a sus rivales en el mundial, uno de los campeonatos más importantes.

“He tenido una buena preparación, apenas duramos solo un mes aquí en Venezuela pero con vacaciones activas. Nunca paramos de entrenar, no voy a

decir que entrenamos a 100% pero si 80% de lo que hacemos en Polonia. Lo cierto es que nunca paramos, en lo individual y también como equipo tenemos grandes compromisos, la esgrima criolla tiene que volver a sobresalir, esta es nuestra oportunidad, por eso trabajmos fuerte para que se logren los objetivos”, destacó.

Siguió: “Yo vengo de disputar un Campeonato Mundial y el Panamericano. Ahí no me fue como yo lo esperaba, puedo decir con certeza que me fue muy mal pero todo no está perdido. Quedó la experiencia, quedó el aprendizaje, hay errores que no se volverán a cometer y eso será la clave para lograr triunfos en los próximos compromisos que se nos vienen en lo que queda de año “, añadió.

EL MUNDIAL

La Copa Mundial de Berna, Suiza, se iniciará con la participación de 41 países entre ellos Venezuela, Colombia y Argentina. En el torneo competirán

234 esgrimistas, quienes en la primera fase de clasificación fueron divididos en 32 grupos compuestos por siete atletas que iniciarán la jornada de acuerdo con la información suministrada por la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

EN OTROS COMPROMISOS

Una vez que el campeón olímpico Rubén Limardo haya hecho el anuncio de su participación en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, que se disputarán en noviembre, Limardo espera formar parte de ese equipo de espada que representará a Venezuela en la justa, para así también subir su nivel, escalar posiciones en el ranking y traerle mejor resultado al país.

“Una vez que conocimos que el equipo va a participar en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta el trabajo se duplicó, ya no solo pensamos en el Mundial de Berna, sino también en los Bolivarianos. Espero conformar parte de esa plantilla, tengo todo el deseo de representar a mi país y quiero hacerlo con mucha responsabilidad, siempre me ha gustado asumir reto y este es uno en lo que espero lograr mi objetivo”, señaló.

Por su parte, su hermano Rubén Limardo dijo en su visita al Comité Olímpico Venezolano: “Buscaré ser campeón bolivariano. El maestro (Ruperto “Chicho” Gascón) lo dijo, tenemos que ir con el equipo completo, el equipo A, tenemos que cumplir con esos retos, por el país, por nosotros y por las medallas a todo el equipo”.

La más reciente actualización del ranking publicado por la Federación Internacional de Esgrima (FIE, por sus siglas en inglés) ubica a Limardo (número 8 en ranking mundial) como el mejor del continente seguido por Jesús Lugones de Argentina y Yunior Reytor de Cuba.

T/ Félix A. Marín

F/ Archivo CO

Caracas