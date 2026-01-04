Caballos de hierro recorren calles de Caracas para exigir liberación del presidente Maduro

Caracas fue escenario de una imponente caravana popular protagonizada por los Motorizados de la Patria, quienes recorrieron las principales avenidas de la capital con el firme propósito de rechazar el ataque contra Venezuela y exigir el regreso del presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores de Maduro.

La movilización, descrita por sus participantes como un acto de resistencia y dignidad, se levantó como voz unánime contra la agresión al suelo venezolano. Los motorizados, convertidos en caballos de hierro, hicieron sentir el rugido de sus motores como símbolo de fuerza y unidad patriótica.

“Estamos en Caracas, la Caracas bolivariana, la Caracas patriota, con los caballitos de guerra, en rechazo a todas las acciones por parte del imperialismo que hoy más que nunca devela su rostro. Hoy nuestro pueblo está más valiente que nunca y nuestro presidente, hombre valiente, Nicolás Maduro, como buen patriota está firme; por eso nosotros estaremos en la calle hasta que nos devuelvan a nuestro presidente, porque el pueblo decidió a un presidente y es Nicolás Maduro”, expresó con firmeza uno de los voceros.

Otro participante aseguró que están dispuestos a defender con su propia vida los recursos minerales, la identidad, la soberanía y el futuro de sus hijos.

La caravana se desarrolló con la moral en alto, inspirada en la imagen del presidente constitucional que, tal como afirmaron los manifestantes, se mantiene con la frente en alto frente a las adversidades.

Los motorizados ratificaron que permanecerán en las calles hasta lograr la liberación del hombre noble, de la paz y del pueblo, Nicolás Maduro. Además enviaron un grito de guerra que resonó en cada rincón de la ciudad: “¡Que viva Nicolás Maduro, que viva la Patria!”.

T y F/ VTV