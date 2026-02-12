Cabello a la juventud: “Ustedes llevarán las banderas de la Patria hasta la victoria definitiva”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó este jueves que la juventud revolucionaria tiene la responsabilidad histórica de portar las banderas de la patria hacia “la victoria definitiva”.

Durante la denominada Gran Marcha de la Juventud en Caracas, subrayó el papel de las nuevas generaciones en la defensa del proyecto político actual y de los símbolos patrios.

Cabello destacó la relevancia histórica del 12 de febrero y la Batalla de La Victoria de 1814, cuando jóvenes seminaristas y universitarios liderados por José Félix Ribas enfrentaron tropas realistas en un momento crucial de la independencia. Para el dirigente, ese ejemplo permanece vigente en la acción de los jóvenes venezolanos activados en las movilizaciones de este día.

Durante su discurso en la marcha, enfatizó que tanto la Revolución Bolivariana como el proceso político actual han ampliado derechos para los jóvenes, en contraste con periodos anteriores donde, a su juicio, el acceso a la educación y la participación social estaban restringidos.

El dirigente también reconoció el compromiso de los jóvenes que permanecen “en batalla permanente” y con conciencia plena de su rol político. Resaltó que este respaldo es especialmente visible en medio de las tensiones nacionales y la movilización popular desplegada el 12 de febrero.

El llamado final del secretario general del PSUV fue a mantener la unidad y evitar caer en provocaciones, al afirmar que la juventud revolucionaria “sabe lo que tiene que hacer” en la consolidación de la lucha por la soberanía y la visión política que representa.

