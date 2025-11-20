Cabello a la ultraderecha: se va a ir noviembre y van a seguir engañando a su gente

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que la ultraderecha sigue engañando y desmoralizando a su gente con sus mentiras contra el país.

“Se va a ir noviembre y van a seguir engañando a su gente (la oposición), ya dijeron que la vaina era el 24, el que vaya a comer hallaca coma de una vez, como les gusta manipular a su propia gente, la tienen enferma, los hospitales y las clínicas están llenas de gente con nervios por las mentiras que todos los días fabrican en sus laboratorios”, manifestó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 552.

Señaló que la ultraderecha y su saquito de palangristas lo que hacen es desmoralizar a su propia gente por el humo que venden para subirles las expectativas sobre supuestas acciones de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.

“Nadie les da la cara, nadie los defiende, nada, llegan unos vendehúmos, les venden sus porquerías y terminan creyéndosela ¿Y Después? Enredados porque no se les cumplió”, apuntó al destacar que las mentiras no les da pie para nada.

Afirmó que mientras la ultraderecha insiste engañar a su gente, la Revolución sigue trabajando, organizada y sobre todo disfrutando de las Navidades en paz y alegría.

T/UN