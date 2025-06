Cabello alerta y pide realizar inteligencia popular

“Tenemos que estar alerta con la Inteligencia Popular, porque el enemigo interno, la derecha extremista venezolana está herida. Estados Unidos no le presta atención, están desesperados, quieren hacerse sentir y no tienen escrúpulos de ningún tipo, incluso usando explosivos. Por ahí vienen ellos, así que estén alerta cuando vean algo raro, o si alguien tiene algo extraño, informen, llamen y comuníquense”, alertó al pueblo, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello

Durante el programa “Con el Mazo Dando”, Cabello indicó que ellos habían amenazado con atacar hospitales en el país. “Más allá de las amenazas personales, ellos dijeron que iban a atacar hospitales. Mi pregunta es: ¿Quiénes están en los hospitales? Pues el pueblo. Ellos no tienen vergüenza ni límites», indicó.

Aseveró que el Gobierno Bolivariano cuenta con las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todo aquel que intente algo será puesto a la orden de la justicia venezolana. «También dijeron que querían atacar las embajadas, así que estén con ojo pelao estos días. Nosotros haremos lo que nos corresponde: brindar seguridad y paz al pueblo venezolano”, expresó.

Asimismo, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, responsabilizó a María Corina Machado de ser la culpable de los ataques contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos. “No pasa nada. Ven cómo los gobernadores de Florida ordenan que van a matar a los migrantes, y no pasa nada. Sigue el enredo de buscar migrantes, los buscan en los puestos de trabajo, los están botando de sus centros de trabajo. Eso es gracias a quién, a la Sayona (María Corina) y su combo. Además, le da las gracias a Trump por qué, según ella, eso es lo más inteligente que ha visto. No ha levantado la voz por los migrantes, no levantó la voz nunca por el pueblo palestino, y quieren para Venezuela lo peor”, expresó Cabello.

Adicionalmente, enfatizó que la extrema derecha no volverá a gobernar Venezuela. “Ellos no van a llegar a gobernar este país, y les digo que nunca más gobernaran este país revolucionario, en paz y tranquilo”, reafirmó.

T/VTV