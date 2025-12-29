Cabello alertó acerca de las pretensiones imperiales sobre Venezuela

Este lunes, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, llevó a cabo la adecuación de los 191 Cuadrantes De Paz, desde el estado Aragua.

Desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Cabello destacó que el imperialismo lleva alrededor de 27 semanas de locura «de acoso, de amenaza, ataques, persecuciones, robos, piratería, de asesinatos y el mundo digo al mundo ese de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y su combo en silencio nadie dice nada».

En este sentido, afirmó que el imperialismo cree ser el dueño del mundo y alertó que «algunos piensan que solo quieren robarse el petróleo pero yo creo que quieren ir más allá y eso lo asomó el Comandante (Hugo) Chávez en alguna intervención. A ellos no le gustan los Pueblos dignos, a ellos no le gustan los Pueblos que se hacen respetar y que exigen respeto, a ellos le gustan los sumisos, le gustan los arrastrados y las arrastradas y el Pueblo venezolano en su mayoría no nació ese día, el Pueblo venezolano nació en el día de los libertarios, de los rebeldes de los que luchan y no se cansan».

Así mismo, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz aseguró que «aquí este Pueblo sigue trabajando no se detiene; 24 las calles plena de gente cada quien haciendo lo que le corresponde, hacer en paz en tranquilidad no nos van a amargar ni las navidades ni el año nuevo».

Cabello, aseguró que «desde la llegada del Comandante Hugo Chávez durante el golpe de Estado y la huelga dijeron (la derecha fascista) que ese año no iba a haber Navidad y la semana santa quitaron el béisbol quitaron todo tratando de matar la alegría de un Pueblo y escondieron los alimentos de la época se sumaron al boicot interno hoy afortunadamente tenemos nosotros gente que ha invertido, están los compañeros emprendedores, que hay por miles en todo el territorio nacional, gente que no se detiene los empresarios entendieron que si al país le va mal a ellos le va mal también».

REDACCIÓN MAZO