Cabello anuncia captura de tres personas vinculadas con la CIA por plan de falsa bandera contra Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó este lunes sobre la captura de tres individuos vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes habrían participado en un plan de operación de falsa bandera en coordinación con el gobierno de Trinidad y Tobago, con el propósito de generar una agresión contra Venezuela.

Durante su rueda de prensa semanal, Cabello aseguró que las investigaciones revelaron la posesión de manuales operativos de la CIA y material sensible que vincularía a los detenidos con sectores que —según dijo— “odian a Venezuela”. “Ellos creen que borrando los teléfonos eliminan las pruebas, pero esos teléfonos hablan, y lo que hemos encontrado es oro puro”, manifestó.

El dirigente reiteró que los ejercicios militares entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago constituyen una provocación directa hacia el país, tal como fue denunciado por el Gobierno Bolivariano mediante un comunicado oficial.

Asimismo, recordó que el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que la seguridad y la defensa de la patria son ejes transversales en todas las acciones del Estado. “Todos los días trabajamos para proteger al pueblo de Venezuela y evitar cualquier daño a la nación”, enfatizó Cabello, al resaltar el compromiso permanente de las instituciones con la soberanía y la paz nacional.

T/CO