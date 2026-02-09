Cabello anuncia despliegue nacional de seguridad por el asueto de Carnavales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó que a partir del próximo viernes los organismos de seguridad del Estado se desplegarán en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la protección de los temporadistas durante el asueto de Carnavales.

Durante la rueda de prensa semanal de la organización política, Cabello hizo un llamado a los ciudadanos que se movilizarán hacia distintos destinos turísticos del país a extremar las medidas de cuidado, con especial énfasis en la protección de los niños y niñas.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta ante el uso de objetos o prácticas que puedan provocar, de manera accidental, incendios forestales, al considerar que la prevención es clave para evitar situaciones lamentables durante el período festivo.

“Cuiden a los niños, no habrá espacios para que puedan ocurrir tragedias”, expresó el dirigente, al reiterar la responsabilidad colectiva en el disfrute seguro de las actividades recreativas.

En otro punto, recordó que playas y ríos son bienes de dominio público y no pueden ser privatizados por particulares ni establecimientos comerciales. “Aquí nadie tiene playas. Usted puede tener un hotel, eso es suyo, pero la playa es de todos”, subrayó.

T/CO