Cabello: Aquí los pobres comenzaron a ser visibilizados con el Comandante Chávez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó que en el país los pobres “comenzaron a ser visibilizados con la llegada de un señor que se llama: Hugo Chávez Frías”.

Durante su programa Con el Mazo Dando N° 562, resaltó que con Chávez los pobres no solo comenzaron a ser visibilizados, “sino que se les dio voz y voto verdadero y poder para decidir”.

Por tal razón, recordó esos sectores opositores que se venden hoy como si no partieran un plato, son los mismos que durante la Cuarta República ignoraron al Pueblo por años, y lo acusaron de una gran cantidad de barbaridades.

“Los pobres eran un número, no había nombre, no había cédula (…) Ahora quieren echar cuento ahora a los que sabemos de historia, a los que sabemos cómo se bate el barro, vienen ahora con sus cuentos y ahora todos son unos santos niños”, dijo.

