Cabello asegura que Venezuela continúa gobernada bajo instrucciones del Presidente Maduro

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó este lunes que el gobierno bolivariano ha seguido funcionando de acuerdo con las directrices que dejó el presidente Nicolás Maduro antes de ser secuestrado durante la agresión militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Durante la rueda de prensa semanal del PSUV, Cabello detalló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha encabezado diversas acciones, incluyendo la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación, la aplicación del decreto de Estado de Conmoción aprobado por Maduro y la supervisión de obras comunitarias y proyectos productivos en distintas regiones del país.

“Se siguió en Venezuela gobernando de acuerdo a las instrucciones que dejó el presidente Nicolás Maduro, de las obras para ser entregadas a las distintas comunidades”, enfatizó Cabello, subrayando que el país continuará avanzando en paz pese a los intentos de desinformación externa.

El dirigente recordó que la gestión bolivariana está trabajando para garantizar la seguridad y representación del presidente Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en Estados Unidos, mediante diligencias legales y la apertura de una representación consular venezolana. “Ese es el objetivo fundamental, que nos permita tener a alguien allá, porque en este momento no tenemos a nadie salvo los abogados”, explicó.

Cabello también hizo un balance de las acciones del Ejecutivo durante los últimos días, incluyendo reuniones con el Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal, así como visitas a comunas y sectores de Caracas para supervisar obras y proyectos productivos, asegurando que “Venezuela no se va a detener, va a seguir avanzando, va a seguir en paz”.

Por último, reiteró la indignación por la detención de Maduro y Flores y el asesinato de más de 100 venezolanos durante la agresión estadounidense, y destacó que Venezuela seguirá trabajando en la protección de sus ciudadanos y en la continuidad de sus relaciones internacionales, incluyendo la histórica venta de petróleo a Estados Unidos.

T/CO