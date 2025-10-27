Cabello califica de “provocación” los ejercicios militares cerca de Venezuela y denuncia complot

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, calificó como una clara provocación los supuestos ejercicios militares protagonizados por Estados Unidos junto al gobierno de Trinidad y Tobago, realizados en zonas muy próximas al territorio venezolano. La afirmación fue realizada durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del partido.

Cabello aseguró que las maniobras, ubicadas “frente a Venezuela”, y la actuación de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar —a quien responsabilizó por alentar la violencia contra pescadores— forman parte de una estrategia de hostigamiento. “Trinidad y Tobago tiene mucho territorio y decidieron hacer los ejercicios frente a Venezuela, es una clara provocación”, dijo.

El dirigente añadió que recientemente fue desbaratada una supuesta operación de falsa bandera, tras la captura de un grupo de mercenarios que contaba con información de la CIA para culpar a Venezuela y provocar un enfrentamiento.

Cabello afirmó que estas maniobras responden a intentos fallidos de desprestigio, entre ellos las acusaciones sobre el Tren del Aragua y el Cartel de Los Soles, que —aseguró— no han sido acreditadas.

En ese marco, advirtió que el pueblo venezolano permanece movilizado y en paz, y envió un mensaje de fraternidad al pueblo de Trinidad: “Seguirán siendo pueblos hermanos”. Además destacó la labor de las fuerzas de seguridad nacionales, informando sobre recientes incautaciones de droga y reiterando el compromiso del Estado con la lucha contra el narcotráfico.

T/CO