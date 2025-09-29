Cabello calificó como extraordinaria la creación del Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz

Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, valoró la confirmación del Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz que reúne diferentes sectores del país para enfrentar las agresiones impulsadas por el imperio norteamericano.

«El Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz es una iniciativa extraordinaria, no es del partido, sí participamos como uno más; en el país se abrieron más puertas… ¡El que ama este país vaya!», dijo.

Así mismo, agregó que durante el primer encuentro «se encontraron diferentes grupos que no tienen que ver con el chavismo, sin embargo se suman a la iniciativa para la paz. Los cobardes no se van a retratar ahí, los que quieren entregar al país tampoco se van a retratar, esta iniciativa que fue nacional ahora irá por sectores y se irán sumando todos lo que quieran defender a la Patria».

En este contexto, aseguró que el este país se defiende acudiendo al llamado de alistamiento que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pero también como empresario para seguir produciendo.

Además, aseguró que es una gran iniciativa, está despegando con buen pie y que irá dirigida a los municipios y diferentes sectores, ya que «¡Venezuela toda saldrá!».

REDACCIÓN MAZO