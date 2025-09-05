Cabello: Carabobo está monitoreado por un Sistema de Atención de Vigilancia con cámaras

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó que todo el estado Carabobo está plenamente monitoreado con un sistema de vigilancia de cámaras: «Lo que pase en el estado desde este sitio, nosotros podemos verlo».

«En cualquier lugar del estado y a eso le vamos a sumar la fuerza dinámica, la fuerza auténtica de un pueblo que sabe lo que tiene que hacer», destacó.

La explicación la hizo Cabello, durante un pase desde la Comuna Vivirás por Siempre en Carabobo, con motivo del acto liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Puesto de Comando Presidencial para el fortalecimiento del Plan de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales.

Comentó que en este sector se encuentra ubicada la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Carabobo, donde está el Centro de Adiestramiento Popular-Militar-Popular, así como los talleres para el mantenimiento de los vehículos.

Precisó que en ese espacio también se instaló el citado Sistema de Atención de Vigilancia con cámaras de todo el estado.

En ese contexto, Cabello invitó a otros gobernadores que «no tengan este sistema instalado que vengan hasta acá al estado Carabobo. Esto es lo mismo que en su momento instalamos en Petare; ahora estamos viendo los resultados en el municipio Sucre del estado Miranda».

«En la práctica es una articulación entre nuestro Pueblo, los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestras policías de cualquier naturaleza: nacional o del municipio», precisó.

T/Con el Mazo Dando