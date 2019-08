Cabello: Citgo es una parte del pago que Trump exige por su apoyo a la oposición venezolana

La empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una parte del pago que Donald Trump le exige a la oposición venezolana por ofrecerle su apoyo en su afán de derrocar al Gobierno Bolivariano, así lo afirmó este sábado el primer vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

“El robo de Citgo es una parte del pago que Donald Trump le está cobrando a sus aliados aquí, a la banda Juanito alimaña, eso el pago Donald Trump lo dijo: si algún país del mundo quiere que EEUU lo apoye tiene que pagar, esa es una consecuencia de ese tipo de acciones de personas sin escrúpulos”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en transmisión de Venezolana de Televisión.

Desde la parroquia Catia del municipio Libertador del Distrito Capital, lugar desde donde arranca la marcha antiimperialista, Cabello destacó existen países como Venezuela que están siendo objeto de medidas coercitivas unilaterales por parte de la administración Trump, pero que hay unos que tienen voz mientras que otros se adaptan.

«Sobre los otros países que están recibiendo sanciones como Rusia, como China que tienen voz en el mundo, como la India que tiene voz en el mundo, los demás se adaptan. (Por ejemplo) A España, Estados Unidos le está prohibiendo que tenga negocios con Cuba y tienen 40 o 50 años de negocios con Cuba y se lo están prohibiendo y se quedan calladitos porque no tienen vergüenza, no tienen dignidad. Son pueblos que están siendo gobernados por presidentes que son indignos de gobernar un país, de poner la cara por su país en nombre de su pueblo, ellos prefieren decir Yes Sir al imperialismo, decirle Yes Sir a un demente como Donald Trump, en vez de pararse y decirle que el mundo requiere racionalidad, coherencia para sacarlo adelante», señaló.

Por otra parte, destacó que ante la amenaza del Gobierno de Trump contra el país existen sectores de venezolanas y de venezolanos que «sin ser chavistas repudian las amenazas, el bloqueo, las acciones, la cobardía, la soberbia del imperialismo al atacar a un pueblo que no se mete con nadie como es el pueblo de Venezuela».

Recalcó que la lucha que se debe dar todos los días es contra el imperialismo porque Trump es solamente una figura frontal del imperio. «Trump solo es una figura de las más perversas que está al frente del imperialismo pero contra ese imperialismo es contra quien debemos luchar todos los días, porque se va Trump y vendrá uno quizás uno peor», concluyó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Con el Mazo Dando