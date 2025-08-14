Cabello condena el silencio de la ONU ante crímenes de Israel en Gaza

Durante la transmisión número 538 de su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, condenó enérgicamente el asesinato del periodista palestino Anas al Sharif, corresponsal de Al Jazeera, quien falleció junto a otros cinco comunicadores tras un bombardeo en la Ciudad de Gaza, a manos del gobierno de Israel.

Cabello lamentó que, pese a la gravedad del hecho, la comunidad internacional permanezca en silencio. “Lo mataron, y no pasa nada”, expresó con indignación, luego de leer el último mensaje publicado por al Sharif antes de su muerte.

Cabello cuestionó la doble moral de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando que mientras ignoran crímenes como este, reaccionan con rapidez ante denuncias contra periodistas en Venezuela. “Aquí si uno menciona a un periodista tarifado, palangrista, ya lo quieren llevar a La Haya”, dijo.

También se refirió directamente al secretario general de la ONU, António Guterres, a quien instó a renunciar. “Ten un poco de dignidad. Y cuando lo hagas, tira las llaves de la ONU al mar, para que nadie más abra esa institución que no sirve para nada”, sentenció.

Con estas declaraciones, Cabello reiteró su postura frente a la injusticia mediática y diplomática, y llamó a la reflexión sobre el papel de los organismos internacionales en la protección de los derechos humanos y la libertad de prensa.

T/CO