Cabello denuncia silencio opositor ante agresiones de Estados Unidos contra migrantes venezolanos

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, cuestionó el silencio de los dirigentes opositores frente a las recientes agresiones del gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos en ese país.

Señaló que quienes promovieron la migración y campañas de descrédito contra el gentilicio nacional “ahora guardan silencio” ante la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y las medidas restrictivas que afectan a miles de connacionales.

Durante su acostumbrada rueda de prensa semanal, Cabello afirmó que “los mismos que manipularon y se lucraron con la migración venezolana, hoy se hacen los desentendidos”.

Agregó que durante los años más críticos, algunos sectores de la oposición se organizaron para facilitar el ingreso irregular de ciudadanos a Estados Unidos, mediante redes que calificó como “estructuras mafiosas”.

El dirigente mencionó a varios exrepresentantes opositores que, según indicó, “se beneficiaron políticamente y económicamente de ese proceso, mientras impulsaban una campaña de desprestigio contra Venezuela y su pueblo”.

Recalcó que muchos migrantes fueron víctimas de estafas y promesas falsas que terminaron en situaciones de vulnerabilidad en el extranjero.

Cabello denunció además que los venezolanos residentes en Estados Unidos enfrentan actualmente hostigamientos y restricciones que incluyen la imposibilidad de adquirir propiedades. “Son perseguidos y maltratados por grupos como el ICE, que actúan sin respeto a los derechos humanos”, expresó.

En este contexto, reiteró que el Plan Vuelta a la Patria se mantiene activo para garantizar el retorno seguro de los connacionales que deseen regresar. “Venezuela los espera con los brazos abiertos; aquí hay oportunidades y estabilidad para todos los que quieran volver”, concluyó.

T/CO