Cabello destaca éxito de ejercicios militares y resalta la unidad de comando como clave estratégica

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, calificó como extraordinarios los Ejercicios Militares Especiales desarrollados durante el fin de semana en todo el territorio nacional, en los que participaron los Órganos de Defensa Integral (ODI) de cada municipio del país.

Durante una rueda de prensa ofrecida por la Dirección Nacional del PSUV, Cabello explicó que las maniobras se centraron en tres líneas estratégicas esenciales: comando, control y comunicación, pilares —dijo— de toda operación, sea civil, militar o política.

“En Venezuela tenemos una sola unidad de comando. No hay cinco ni diez; tenemos un solo comando donde se giran instrucciones claras y precisas. Esa es una de las razones fundamentales por las que permanecemos unidos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el control implica coordinación total de esfuerzos, sin acciones aisladas: “Nadie puede andar por su cuenta; todo debe estar dentro de un gran plan operativo”.

En cuanto a la comunicación, subrayó su papel determinante en el éxito de las operaciones. “Antes se decía que quien tenía la información tenía el poder; hoy sabemos que el poder lo tiene quien sabe administrarla, distribuirla y usarla para actuar con eficacia. Toda acción debe tener una vía expedita de comunicación e interacción”, enfatizó.

Cabello reiteró que los ejercicios fortalecen la cohesión cívico-militar y la capacidad de respuesta del país ante cualquier amenaza, reafirmando el compromiso del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la defensa integral de la Patria.

T/CO