Cabello destaca más de 430 puntos de simulacro de Protección Civil en toda Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó que más de 430 puntos fueron activados en todo el país para el Simulacro de Protección Civil y Preparación del Pueblo, desarrollado con la participación coordinada de las fuerzas populares, militares y policiales. La jornada tuvo como objetivo instruir a los ciudadanos sobre cómo actuar en caso de emergencias, tanto naturales como provocadas.

Durante la Rueda de Prensa de la Dirección Nacional del PSUV, Cabello destacó que los participantes recibieron adiestramiento en diversas situaciones de riesgo, incluyendo incendios, explosiones y ataques. Subrayó que la preparación no solo fortalece la seguridad, sino que también fomenta la capacidad de la población para colaborar con las autoridades ante cualquier contingencia.

El dirigente enfatizó que la organización del pueblo se extiende a escuelas, hospitales, organismos del Estado, el Metro y aeropuertos, y resaltó que el simulacro permitió corregir detalles y fortalecer la coordinación en todos los niveles. “Nuestro Pueblo siempre dispuesto a aprender”, puntualizó.

Finalmente, Cabello reconoció el trabajo de Protección Civil y Bomberos, quienes compartieron su experiencia y conocimientos, contribuyendo al éxito de la jornada y a la preparación ciudadana en todo el país.

