Cabello destacó labor de capitana de la GNB que capturó 4 narcotraficantes: Estuvo 20 horas en el mar

Durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando, este miércoles, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, valoró el operativo dirigido por una mujer capitana, que tuvo una duración de más de 20 horas para capturar narcotraficantes.

«Estuvo 20 horas en el mar, con el vaivén de las ola esperando que pasaras por donde ella estaba y cuando pasaron dijo ‘ajá  ya yo voy por ti’ fue por ellos y  los capturó… Fueron cuatro personas», dijo Cabello.

Así mismo, destacó  la importancia de la labor de las mujeres como  la compañera de la  Guardia Nacional Bolivariana «aquí las mujeres cada día tienen más protagonismo, jefaturas, están al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela«.

Como resultado de este operativo, la capitana logró la incautación de los 3 mil 692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha.

T/Con el Mazo Dando

