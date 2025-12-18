1766021146544328128xg

Cabello: Destino de los venezolanos ante agresiones y amenazas de imperialismo es triunfar

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recalcó que el destino de los patriotas venezolanos ante las agresiones y amenazas de imperialismo es y ha sido triunfar.

«Cómo nos ha tocado luchar y nuestro destino es triunfar, y si nuestro Libertador Simón Bolívar pudo, nuestros hermanos de los Pueblos originarios pudieron, ¿qué eso para nosotros?», sentenció.

Asimismo, aseguró que a pesar de la defensa de la Patria, nadie podrá quitarle la alegría navideña a un Pueblo noble, capaz de empuñar en una mano un fusil para enfrentar al imperialismo y con la otra darnos un abrazo de feliz año.

 

T/REDACCIÓN MAZO

