Cabello detalla operación de incautación de 3,6 toneladas de cocaína: “Salió desde La Guajira colombiana”

El secretario general del PSUV y ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este lunes que la embarcación con 3 mil 680 kilos de cocaína, capturada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Organismos de Seguridad del Estado, partió desde Puerto López, en La Guajira colombiana.

Durante su rueda de prensa semanal, Cabello precisó que en la operación fueron detenidas cuatro personas y recabada información de interés criminalístico. La acción se ejecutó tras recibir información de inteligencia, lo que permitió un despliegue que culminó con la persecución y captura de los implicados.

“No bombardeamos la nave, no asesinamos a nadie, capturamos la droga y a los responsables. Que gran diferencia, allí está la droga, no actuamos bajo supuestos”, subrayó el dirigente.

Destacó también el papel de la capitana que lideró la operación: “Los persiguió durante más de 20 horas en el mar y logró capturarlos”, resaltando la valentía de las mujeres venezolanas en estas acciones.

Finalmente, Cabello rechazó las amenazas de Estados Unidos, señalando que pretenden usar la excusa del narcotráfico para justificar agresiones militares contra Venezuela: “Bajo premisas falsas quieren invadir y bombardear a nuestro país”, enfatizó.

