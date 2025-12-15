Cabello: EEUU está acostumbrado a enviar tropas en vez de ayuda humanitaria

Estados Unidos, por su mentalidad imperial, está acostumbrado a que, en caso de desastres naturales, en vez de enviar ayuda humanitaria manda tropas, criticó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

«Si un país sufre un desastre, ¿por qué tienes que enviar tropas si allí lo que se necesitan son médicos?», cuestionó Cabello, al tiempo que recordó el accionar de EEUU cuando un terremoto desoló a Haití o cuando la vaguada afectó el estado La Guaira en 1999.

En este sentido, el líder revolucionario recordó cómo en el año 1999, después de la tragedia en La Guaira, el ministro de la Defensa para la época, Raúl Salazar, coordinó, sin consultarlo con el presidente Chávez, el ingreso de buques estadounidenses a nuestro país.

REDACCIÓN MAZO