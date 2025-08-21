Cabello: EEUU miente sobre la cantidad de migrantes que dicen enviarán a Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con lo prometido en cuanto al número de migrantes venezolanos que serían repatriados.

Cabello dijo que de los más de 200 ciudadanos que figuraban en la lista oficial enviada por Washington, solo 110 fueron efectivamente trasladados a Venezuela.

Esta discrepancia, afirmó, pone en evidencia una política de desinformación por parte del gobierno norteamericano. “Siguen mintiendo sobre los migrantes que dicen enviar”, expresó Cabello, quien además reveló graves denuncias de madres venezolanas que aseguran haber sido separadas de sus hijos en aeropuertos estadounidenses.

En el vuelo del Plan Vuelta a la Patria que arribó este miércoles, varias mujeres relataron que fueron embarcadas sin sus hijos, lo que llevó a Cabello a acusar a EE.UU. de mantener a menores venezolanos retenidos de forma irregular. Exigió su devolución inmediata y calificó estas acciones como una violación flagrante de los derechos humanos.

Cabello criticó las declaraciones del gobierno estadounidense sobre la supuesta presencia de miembros del grupo Tren de Aragua entre los migrantes enviados a El Salvador. “Mintieron al mundo. Ninguno de los que llegó pertenece a ese grupo”, aseguró, señalando que estas afirmaciones forman parte de una campaña para desacreditar a Venezuela.

El dirigente del PSUV concluyó: “Parece que se les perdió la mitad de la lista o ya no hay nadie del Tren de Aragua allá, aunque dijeron que sus cárceles estaban llenas de ellos”.

T/CO