Cabello: EEUU monta sobre sus mentiras una narrativa para ir escalando su asedio contra el país

El secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, sostuvo que el país sigue en movimiento ante las amenazas y el asedio del imperio estadounidense contra nuestro país, que persisten, con distintas variantes.

Advirtió que sobre con las mentiras, Estados Unidos «montan una narrativa y con esa narrativa van escalando».

En ese sentido, señaló que en la larga historia del imperialismo, sus acciones de asedio y amenazas están «basadas todas en Fake News, en mentiras, en cobas»

Durante su programa Con el Mazo Dando, en emisión número 544, el historial de agresiones del imperialismo norteamericano que han tenido como argumento el engaño tal y como sucedió en Vietnam, Libia, Siria o las armas de destrucción masiva en Irak, o en Venezuela.

Apuntó que Venezuela bajo los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, «se ha estado preparado en el marco de la Constitución, que contempla la defensa integral de la Nación, que es corresponsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas».

Expresó su alegría por la disposición del Pueblo de defender la Patria de manera voluntaria, «cuando en otros países reclutan niños desde los 16 años y los mandan a la guerra y terminan dándoles droga. En otros países contratan mercenarios (…) en cambio para los venezolanos defender la Patria es voluntario».

T/Con información de Con el Mazo Dando