Cabello: EEUU no combate rutas del narcotráfico en el Pacífico para que su gente siga drogada y no proteste

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) no combate las rutas del narcotráfico por el pacífico porque su interés es que el pueblo de la nación norteamericana permanezca drogada y no proteste.

«El problema de la droga está en la rutas del narcotráfico por el pacífico y es el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien controla los puertos de ese país desde donde sale la mayor cantidad de droga hacia EEUU, pero no hay novedad con este narco porque garantiza que la droga llegue para que la población siga dormida y no proteste», sentenció.

Reiteró que nadie entiende como los EEUU insiste en combatir el narcotráfico por el Caribe cuando el 87% de la droga producida en Colombia les llega por las costas del Océano Pacífico, donde no ejercen vigilancia.

T/Con el Mazo Dando