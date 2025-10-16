Cabello: “El campesino es la esencia de todo; sin él no hay nada”

Durante la juramentación de la Brigada Campesina de La Peñita, en la parroquia Carayaca del estado La Guaira, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, destacó la importancia del campesinado en la vida nacional, al afirmar que “el campesino es la esencia de todo”.

“El campesino es la esencia de todo; sin el campesino, usted puede tener sus carros, puede tener sus edificios, sus industrias, pero si usted no tiene el campesino que produzca los alimentos, no hay nada”, expresó el dirigente, al resaltar el papel estratégico de este sector en la producción alimentaria del país.

Cabello recordó que el Comandante Hugo Chávez fue quien ordenó la conformación de las primeras unidades de milicia campesina, reconociendo su valor histórico y su rol en la defensa integral de la Nación. “Cientos, miles de campesinos fueron asesinados en la Cuarta República solo por pensar distinto”, recordó, al subrayar que la Revolución Bolivariana reivindicó la dignidad y los derechos de quienes trabajan la tierra.

Asimismo, valoró la conciencia del pueblo campesino, forjada —dijo— en el trabajo diario y el conocimiento profundo del territorio. “La consciencia de la fuerza campesina es de estar sobre la tierra, de producir, de trabajar, de conocer el terreno, porque ahí es donde uno sabe si el cambur verde mancha, cuando tiene los pies sobre el terreno”, apuntó.

El vicepresidente reiteró que la fuerza campesina no solo representa el sustento de la nación, sino también una reserva moral y patriótica, comprometida con la defensa de la soberanía y la construcción del modelo productivo nacional.

