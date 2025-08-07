Cabello: El Cartel de los Soles es un invento de la derecha y el imperio

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que el Cartel de los Soles es un «invento» de la derecha y el Imperio.

‎En ese sentido, explicó que «cada vez que alguien les molesta (al Imperio), ellos lo ponen de jefe ese cartel. Lo que sí es cierto que donde opera el mayor cartel del mundo es en Estados Unidos», a referirse a la DEA.

‎

‎»Una mentira, una gran mentira para manipular para hacer creer», agregó, al tiempo que recordó que mientras la DEA operaba en Venezuela la incautación de drogas era mínima.

REDACCIÓN MAZO