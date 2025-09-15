Cabello: El problema de Ecuador no son los migrantes venezolanos, sino el narcotráfico

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, respondió este lunes a las declaraciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre la migración venezolana, afirmando que el verdadero desafío que enfrenta Ecuador es el narcotráfico, y no la presencia de ciudadanos venezolanos en su territorio.

“Ecuador no tiene un gobierno popular, sino una mafia vinculada al narcotráfico. Todo gira en torno a ese flagelo, que ha permeado las instituciones ecuatorianas con la anuencia de quienes hoy ostentan el poder”, afirmó Cabello durante la rueda de prensa semanal del PSUV.

El dirigente venezolano destacó la hospitalidad de Venezuela hacia migrantes de diferentes países, incluyendo Ecuador, Colombia, Perú, Portugal, Italia y Alemania. “Todos han sido acogidos con los brazos abiertos y forman parte de nuestra sociedad. Lo que se espera de un mandatario es un gesto de estadista, no de odio ni criminalización”, agregó.

Cabello denunció que las acusaciones contra la migración venezolana buscan desviar la atención de los problemas reales de Ecuador. “El principal problema de Ecuador no son los venezolanos que han migrado, sino el narcotráfico que opera con complicidad desde el más alto nivel. Las rutas de droga que se originan en Colombia se sacan por Ecuador con participación directa del gobierno ecuatoriano”, subrayó.

Finalmente, reiteró que Venezuela seguirá defendiendo la dignidad de sus ciudadanos en el extranjero y promoviendo la integración regional basada en respeto mutuo y cooperación.

T/CO