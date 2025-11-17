Cabello: El PSUV avanza como una estructura política activa y en permanente formación

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó este lunes que la organización política mantiene presencia activa en todo el territorio nacional, consolidándose como una estructura de base con arraigo comunitario y capacidad de movilización permanente. Así lo expresó durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del partido.

Cabello sostuvo que el PSUV transita una nueva etapa organizativa orientada a profundizar la unidad y fortalecer los métodos de trabajo en las comunidades. Subrayó que esta fase se sustenta en la participación de la militancia y en su adaptación constante a las dinámicas sociales.

“Es un partido con militantes en la calle, con una estructura viva y conectada con su Pueblo”, afirmó.

El dirigente destacó que la formación ideológica ha sido clave en este proceso, al reconocer el compromiso de los jefes de comunidad en la conducción de las tareas organizativas.

Señaló que la disciplina, la preparación y el aprendizaje permanente permiten consolidar un nivel superior de conciencia revolucionaria. “Cada día aprendemos algo nuevo en este camino; nadie puede creer que ya lo sabe todo”, precisó.

En su intervención, Cabello recordó la capacidad de resistencia del Pueblo venezolano ante agresiones históricas, haciendo referencia al golpe de Estado de 2002 como uno de los episodios que marcaron la determinación nacional frente a los ataques externos.

Aseguró que esa experiencia reafirma la fuerza moral y política que sostiene a la Revolución Bolivariana.

Finalmente, reiteró que la organización popular y la estructura del PSUV continuarán siendo elementos fundamentales para la defensa del proyecto bolivariano y para garantizar la estabilidad del país en el actual escenario geopolítico.

