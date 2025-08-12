Cabello en la AN: Venezuela ha enfrentado 20 ataques a su estabilidad

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que Venezuela ha enfrentado al menos 20 ataques terroristas desde agosto de 2024.

Según Cabello, estos ataques se intensificaron tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto.

Durante una sesión de la Asamblea Nacional, el vicepresidente Cabello denunció que estos actos han traspasado los límites de lo aceptable, y que los organismos de seguridad han descubierto planes para usar explosivos contra la población.

Cabello señaló que desde diciembre de 2024 se investigó una trama en el estado Zulia que involucra a sectores empresariales y opositores, y que incluía planes para atacar instalaciones petroleras, el sistema eléctrico, centros de salud y otros lugares públicos.

A partir de esas señales y como parte de toda la operación de control y seguimiento que realizaban los cuerpos de investigación, se logró detener a un albanés y corroborar la configuración que existe entre el narcotráfico, conspiradores y bandas criminales, que han sido denominadas como las narcoban.

Dijo que si algo han hecho los organismos de seguridad es trabajar en silencio para mostrar resultados y evitar actos como el que se pretendía ejecutar el pasado domingo 03 de agosto en Plaza Venezuela donde serían detonados artefactos explosivos.

Tras las investigaciones se logró determinar que Iván Simonovis junto a María Corina Machado están detrás de estos planes, para lo cual se contrató a Daniel García Ortega; el joven encargado de colocar el explosivo en el monumento por los 80 años de la Victoria de Rusia, siendo capturado en el estado Táchira cuando intentaba huir hacia Colombia.

Señaló que Iván Simonovis ordenó matar al sujeto que hizo la bomba que iban explotar en Plaza Venezuela, “porque es un testigo que puede hablar”.

Detalló que en principio el atentado estaba dirigido para dañarlo a él, luego cambiaron de objetivo.

«Hay cosas que no podemos decir porque debemos proteger a quien nos da la información, porque nos estamos enfrentando a personas sin escrúpulos, nos estamos enfrentando a criminales, a delincuentes», agregó.

Cabello Rondón explicó que luego de recibir la información que iban a colocar explosivos montaron guardia permanente en Plaza Venezuela, esperando; hasta que el domingo 7 de agosto se asomó una persona y comenzamos a seguirlo, lo dejamos quieto, puso un bolso y lo seguimos, “hasta ver quiénes eran sus cómplices”.

“Comenzamos a seguirlo y llegamos hasta el Táchira donde pretendía salir para Colombia. Lo capturamos en una operación totalmente limpia porque lo estábamos siguiendo. En menos de 24 horas logramos capturar 13 perpetradores, de los 15 autores materiales. ”, agregó.

En ese sentido, afirmó que nadie puede esperar que una operación tenga éxito si está el “inepto y cobarde” de Iván Simonovis de por medio.

T/CO