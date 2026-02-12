Cabello entrega 70 patrullas y 592 motos para fortalecer Cuadrantes de Paz en Falcón

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, encabezó en el estado Falcón la adecuación de los Cuadrantes de Paz, con la entrega de 70 patrullas, 592 motocicletas y 296 equipos telefónicos para los organismos de seguridad. La actividad marcó el inicio del operativo Carnavales Seguros 2026 en la entidad.

Durante el acto, Cabello informó que la entidad pasó de 105 a 296 Cuadrantes de Paz. “Estamos pasando (…) de 105 Cuadrantes de Paz que había aquí antes, a 296 Cuadrantes de Paz (…) Los Cuadrantes de Paz, una política ordenada por el hermano presidente Nicolás Maduro, se le está dando la atención ahorita porque tenemos el compromiso que toda comuna tenga su Cuadrante de Paz”, afirmó.

El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz subrayó que estos espacios deben operar en el territorio y no quedar “en una carpeta o computadora”. Añadió que el esfuerzo involucra al Gobierno nacional, así como a instancias regionales y municipales, con el propósito de consolidar un modelo policial de carácter humanista y cercano a las comunidades.

Sobre la dotación entregada, precisó que cada Cuadrante contará con un equipo telefónico enlazado al sistema 911. “Llaman al 911, necesitamos una ambulancia y el 911 inmediatamente los direcciona para que sea atendida la emergencia”, explicó. Asimismo, instó a fortalecer la instalación y operatividad de cámaras de seguridad, y pidió a los alcaldes gestionar la conexión de equipos privados al sistema de emergencias.

Cabello aseguró que los índices delictivos han mostrado una reducción sostenida. “Esta semana, el día lunes en toda Venezuela un solo asesinato, el día domingo un solo asesinato, el día martes un solo asesinato, el día miércoles cero asesinatos en todo el territorio nacional”, señaló, aunque reconoció un repunte en estafas electrónicas y casos intrafamiliares. Indicó además que en 2025 los delitos no superaron tres por cada 100 mil habitantes.

Finalmente, reafirmó que la prioridad es garantizar la estabilidad del país. “Hoy día nosotros tenemos una Venezuela en paz y tenemos que seguir garantizando la paz de toda Venezuela, es la instrucción del hermano presidente Nicolás Maduro y es la instrucción de la hermana presidenta Delcy Rodríguez y de ahí no nos va a sacar nadie”, expresó durante el despliegue en Falcón.

T/CO