Cabello: Esa oligarquía que aplaude que nuestro suelo patrio fue bombardeado no gobernará este país más nunca

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que los extremistas que celebran ataques contra Venezuela no podrán gobernar el país.

«Esa oligarquía que hoy aplaude que nuestro suelo patrio fue bombardeado no gobernará este país más nunca, ellos lo saben», dijo durante una movilización en conmemoración del 4 de febrero de 1992 en la ciudad de Maracay, estado Aragua.