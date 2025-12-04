Cabello: Esta tierra se respeta y la vamos a hacer respetar sin prepotencia pero con mucha dignidad

durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, este miércoles 03 de diciembre, enfatizó que la tierra venezolana «se respeta y los nacidos aquí la vamos a hacer respetar, sin ínfulas, sin arrogancia, ni prepotencia pero con mucha dignidad».

«Lo he dicho ya varias veces, ojalá lo entiendan. Lo que dijeron en algún tiempo de nuestros indios caribes, se va a quedar corto. Decían que los indios caribe se comían a los enemigos», zanjó.

«Estamos locos de amor por este país desde hace tiempo», enfatizó, al tiempo que reiteró que ese hecho del pasado de los indios caribes en la actualidad «se va quedar corto, porque esta tierra se respeta (…) la defendemos con dignidad de sobra que tenemos».

«Es muy fácil, con el cuento de que son grandotes, que tienen armas, venir a tratar de atropellarnos. Pregúnteles a los españoles como les fue aquí», subrayó.

T/Con El Mazo Dando