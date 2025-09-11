Cabello: Fase actual de agresión de EEUU es la guerra psicológica buscando dividir las fuerzas internas

Este miércoles 10 de septiembre, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, señaló que el imperialismo norteamericano cree que puede agredir a la nación, utilizando manipulaciones y mentiras.

«Ellos amenazan y la fase que hay ahorita es el coco (la cabeza): la guerra psicológica, que casi siempre está basada en mentiras, manipulaciones, en fake news, buscando dividir las fuerzas internas, porque así la cosa es más fácil», enfatizó durante su programa Con el Mazo Dando, en emisión número 542.

Afirmó que «si creen que así la cosa es más fácil, siguen equivocándose, entonces descargan toda la artillería contra nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro, tenemos que decirles que quien se mete con Nicolás se mete con Venezuela. Eso no es un tema para el debate, eso está muy claro».

«Las amenazas, el asedio, las agresiones contra nuestro país han ido creciendo. En verdad estad batallas no son de ayer (…) esto es de hace 500 años», comentó.

En ese contexto histórico, Cabello señaló que «el imperio súper poderoso siente que puede venir a agredir al país, basado en mentiras y manipulaciones».

Sobre este punto, recordó las mentiras sobre que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo cual en su momento quedó al descubierto la falsedad de esa acusación, «solo le interesaban las riquezas de Irak».

Destacó que esa es la estrategia que ha utilizado Estados Unidos para construir su falsa narrativa. «Ya el mundo no les cree, ya el mundo sabe que son mentirosos, son manipuladores», subrayó.

También sostuvo que «el que cree que van a venir a Venezuela (a atacar) y son tres días, no conocen a las venezolanas y venezolanos».

T/Con el Mazo Dando