Cabello fortalece Cuadrantes de Paz en Los Valles del Tuy

Este viernes 20 de febrero, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, entregó vehículos, motos y teléfonos celulares a los 131 Cuadrantes de Paz en Los Valles del Tuy, estado Miranda, como parte de la expansión de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo Nacional.

Durante la Adecuación de los Cuadrantes de Paz en Miranda, Cabello explicó que cada comuna recibirá una patrulla, dos unidades motorizadas y un teléfono celular, para garantizar comunicación directa con el 911 y atención inmediata ante cualquier emergencia. “Estos carros no son para la alcaldía ni para la gobernación ni para la policía ni para la guardia, le pertenecen al Poder Popular”, enfatizó.

El funcionario detalló que la entrega sigue la instrucción del presidente Nicolás Maduro y cuenta con el apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ordenó que cada circuito comunal cuente con su Cuadrante de Paz, asegurando presencia y vigilancia directa en la comunidad.

Cabello destacó que la iniciativa no se limita a vehículos: los policías están llamados a interactuar con la población, visitando unidades educativas y generando cercanía con los niños y maestros. “Los niños tienen que sentir que la policía es para cuidarlos”, afirmó, al tiempo que recordó que las unidades estarán al servicio del Pueblo durante la próxima Consulta Popular del 8 de marzo.

El vicepresidente sectorial informó que Miranda cuenta actualmente con 327 Cuadrantes de Paz, con 141 pendientes en Barlovento y el eje metropolitano, todos proyectados según la planificación del Ejecutivo Nacional para consolidar la seguridad ciudadana en todo el territorio. “Cada circuito comunal debe tener su respectivo Cuadrante de Paz”, recordó Cabello, reforzando la política como una herramienta de prevención y cohesión social.

Durante el acto, Cabello también resaltó el esfuerzo diario de los habitantes de Los Valles del Tuy, destacando su trabajo desde tempranas horas y el valor de la movilidad facilitada por la infraestructura ferroviaria. “¿Cómo puede ser una zona mala, una gente que se para a las 4 de la mañana a trabajar?”, señaló, subrayando la importancia de reconocer la labor de la comunidad.

Fabiola, representante de la comunidad de Miranda, destacó que los Cuadrantes de Paz han evolucionado más allá de la seguridad: “Se ha convertido en ese método que el Estado ubicó para que el pueblo pudiera ir caminando de la mano de todos los organismos de Seguridad Ciudadana y de defensa integral de la Patria”. Además, mencionó que en Miranda existe una estructura articulada con más de 70 instituciones, consolidando la coordinación interinstitucional.

Cabello concluyó que esta política refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad y la participación activa del Poder Popular, reafirmando que las unidades entregadas pertenecen a la comunidad y deben operar en beneficio del Pueblo, fortaleciendo la protección y cercanía de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía.

