Cabello: Gobierno activa Zona de Paz N.º 1 en Táchira y Zulia con despliegue de 15 mil funcionarios

El Ejecutivo nacional anunció este lunes la activación de la Zona de Paz N.º 1 en los estados Táchira y Zulia, como parte de un refuerzo en materia de seguridad fronteriza.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que en la primera fase se incorporarán 15 mil efectivos junto a medios aéreos, fluviales y tecnológicos, con el fin de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Cabello explicó que esta medida constituye una ampliación de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, ahora extendida a Táchira.

Además, destacó que el operativo contará con el apoyo de cuerpos policiales, el poder popular organizado y nuevas tecnologías, como drones, para fortalecer la vigilancia.

El funcionario señaló que ya se prepara la creación de las Zonas de Paz N.º 2 y 3, con la meta de cubrir los más de dos mil kilómetros de frontera con Colombia.

También indicó que el gobierno colombiano fue notificado sobre estas acciones y pidió reciprocidad para garantizar seguridad en ambos lados de la línea fronteriza.

Durante el balance de seguridad, Cabello informó sobre recientes detenciones de presuntos traficantes, entre ellos cinco ciudadanos colombianos vinculados a la construcción de embarcaciones utilizadas en actividades ilícitas.

T/CO