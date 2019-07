Cabello: Informe que presentó Bachelet es un intento por levantar a “la oposición que está en el olvido del pueblo”

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondó, expresó este sábado que el informe sobre Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela que presentó la Alta Comisionada ante la ONU en la materia, Michelle Bachelet, es un intento que hace el imperialismo para levantar ala oposición.

“La oposición viene de derrota en derrota, de intento de levantarse y no ha podido levantarse por sus divisiones, por sus peleas internas, por las ambiciones de los distintos grupos, el informe es precisamente un instrumento para tratar de levantar a un oposición que no levanta, una oposición que está allí tirada en el suelo, pero además en el olvido de pueblo de Venezuela”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde la avenida Libertador frente a la Cantv, lugar desde donde partió la movilización popular, Cabello reiteró que el documento presentado por Bachelet fue redactado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU).

“Reiteramos que el informe no fue hecho por la señora Bachelet, ese informe fue hecho por le departamento de estado ella lo único que hizo fue presentarlo. alejado absolutamente de la realidad venezolana, desconociendo lo que ocurre en Venezuela”, aseguró.

Destacó que Bachelet durante su visita al país se entrevistó con las víctimas de las guarimbas y ni siquiera los nombró en el informe que presentó. “Entrevistó hipócritamente a las víctimas de las guarimbas pero no tuvo la valentía ni siquiera de nombrarlos, no tuvo la valentía de hablar del bloqueo contra Venezuela como causa principal de los problemas que hay, un bloqueo que es una guerra contra Venezuela ¿Por qué no lo hizo? Porque el dueño del informe así lo copió, (nombró el) bloqueo pero sin nombrar quién estaba bloqueando a Venezuela”, recalcó.

Cabello desestimó que el informe de la funcionaria de la ONU se constituya en una plataforma para justificar una intervención militar contra Venezuela. “No creo que llegue a ese nivel de locura, simplemente ellos van armando un expediente todos los días una denuncia, todos los días un ataque, todos los días un supuesto, una mentira para armar un expediente para buscar en algún momento una acción de ese tipo, pero el informe por sí solo no desencadenaría nada de eso sino que se convierte en un instrumento más de lo que ellos han venido haciendo”, aseveró.

Cuestionó el hecho de que Bachelet no haya instado a los EEUU a cesar el bloqueo impuesto contra el pueblo de Venezuela para que el Gobierno nacional pueda comprar alimentos, medicinas y lo que necesita para su desarrollo.

“¿Por qué no dice ella que EEUU levante las sanciones para que podamos comprar las medicinas, para que podamos comprar los alimentos, por qué no tiene la valentía de encarar esas cosas cuando ella es supuestamente la defensora de DDHH”, preguntó.

“Ante eso nuestro pueblo va a la calle y rechaza en cada una de sus partes ese informe presentado por la señora Bachelet, y condena la actitud hipócrita, la actitud sumisa, la actitud de cómplice de la señora Bachelet de los abusos que EEUU y sus amigos tratan de cometer contra el pueblo venezolano, no es contra el presidente ;aduro, no es contra Diosdado, es contra nuestro pueblo”, subrayó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Archivo