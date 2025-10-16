Cabello insta a gobernadores a conformar sin dilaciones las milicias campesinas en todo el país

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, exhortó este jueves a los gobernadores de todas las regiones del país a constituir sin demora las milicias campesinas en sus territorios, en cumplimiento de la instrucción girada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante el acto de juramentación de las brigadas campesinas en Carayaca, estado La Guaira, Cabello destacó la relevancia de esta estructura popular para la defensa integral de la nación. “Las milicias campesinas son expresión del compromiso del pueblo trabajador con la soberanía y la paz del país”, afirmó.

El dirigente señaló que estos hombres y mujeres del campo representan la unión entre la producción agrícola y la defensa territorial, pilares fundamentales de la independencia nacional. “Las milicias campesinas están con un símbolo en la mano: el machete, herramienta del trabajo y también instrumento de defensa cuando la Patria lo requiera”, expresó.

Cabello subrayó que la organización de estas fuerzas cívicas responde al llamado de unidad, disciplina y conciencia que caracteriza al pueblo venezolano. “Estamos llamados a fortalecer nuestras capacidades y a mantenernos alertas frente a cualquier amenaza extranjera o intento de vulnerar nuestra soberanía”, puntualizó.

T/CO