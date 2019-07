Cabello instó a “pasar a la acción” frente a los ataques imperiales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, instó este sábado a las delegaciones de izquierda de diferentes países del mundo a “pasar a la acción” para enfrentar los ataques que el imperio perpetra contra los pueblos del mundo.

Durante un encuentro con parlamentarios internacionales en la Asamblea Nacional Constituyente, transmitido por Venezolana de Televisión, el también Presidente del magno poder indicó que durante 20 años Venezuela ha sido víctima de ataques provenientes del imperio.

“Nos hemos enfrentado aquí en Venezuela durante 20 años, no ha habido en verdad ni un solo día de descanso, todos los días una conspiración, un ataque, nos estamos enfrentado a sanciones, a bloqueos”, señaló.

Vocación por el poder

Recalcó, por otra parte, un elemento inculcado por el comandante Hugo Chávez en la izquierda venezolana que es la vocación por el poder . «Hugo Chávez desarrolló en la izquierda venezolana, perdónenme que lo diga, la vocación por el poder, si no hay vocación por el poder en la izquierda pasaremos años y años tratando de sobrevivir y cuando intentamos sobrevivir terminamos coexistiendo con nuestros verdugos», explicó.

Enfatizó en que la vocación por el poder pasa por la unidad de toda la izquierda mediante la cual se logre eliminar las diferencias que existen entre los grupos que la conforman.

Venezuela va a luchar, resistir y a vencer

Advirtió al imperialismo estadounidense, responsable de los ataques infligidos contra el pueblo venezolano mediante el bloqueo económico, que Venezuela va continuar luchando hasta alcanzar la victoria definitiva por mantener su independencia, herencia de los libertadores. «Queremos anunciarle al mundo que no nos vamos a rendir, aquí en Venezuela no hay manera que la revolución Bolivariana se rinda, se entregue o sienta el imperialismo que puede imponernos sus decisiones. Nosotros vamos a luchar, a resistir y a final venceremos, no tengan dudas que es así», subrayó.

Recordó que Estados Unidos mantiene bloqueados a la patria bolivariana una gran cantidad de recursos financieros a través de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, conocidas como sanciones. «Estados Unidos nos robó, con sus cómplices de Venezuela, más de 25 mil millones de dólares y nos tienen bloqueados más de 5 mil millones de dólares»

Texto/Sandra Izarra

Foto/@taniapsuv