Cabello: Insurrección del 4F fue una necesidad histórica

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este viernes que la rebelión militar-popular del 4 de febrero de 1992 fue una necesidad histórica del país.

“El 4 de febrero de 1992 fue una necesidad histórica hermanos y hermanas, de no haber ocurrido aquí el 4 de febrero que un grupo de soldados y soldadas jóvenes nos alzamos, nos levantamos aquí habría habido un golpe de derecha tipo Pinochet apoyado por EEUU”, dijo el dirigente revolucionario.

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del estado Aragua, Cabello aclaró que los militares que participaron hace 30 años en la rebelión contra el Gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez no lo hicieron por algún interés particular.

“Nosotros no nos alzamos porque alguien nos ofreció dinero, no nos alzamos porque había un interés por un cargo para alguno de nosotros. Nosotros nos alzamos contra el Fondo Monetario Internacional y contra el imperio norteamericano, nos alzamos contra ellos porque eran los que gobernaban el país, aquí no gobernaban los presidentes”, recalcó.

Resaltó que a 30 años del 4 de febrero de 1992, la Revolución Bolivariana derrotó al imperio norteamericano mediante la unión cívico-militar. «Hoy nosotros podemos decir que derrotamos al imperialismo norteamericano, así con toda la humildad pero con toda la firmeza y lo hemos venido derrotando», enfatizó.

T/CO

F/Con el Mazo Dando