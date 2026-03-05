Cabello: La amnistía solo aplica para delitos contemplados en la ley y no tiene carácter futuro

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, una vez más, reafirmó que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional (AN), «no tiene carácter futuro, es sobre los delitos que están contemplados en la ley».

«Tiene derecho a la amnistía si el delito está contemplado en la ley, pero si usted comete un delito el 30 de abril del 2026, no vaya a decir que le sale la Ley de Amnistía, lo que le sale es cárcel», ratificó.

En tal sentido, durante la emisión número 563, manifestó que muchos creen que «de aquí pa’lante pueden hacer lo que les da la gana».

«A ustedes se les está dando una gran oportunidad, esta democracia bolivariana, revolucionaria, es la que les está dando la oportunidad. No les gusta que uno diga las verdades», enfatizó.

Recordó que la cuarta República no aprobó ni una sola Ley de Amnistía, «ni una sola, al contrario, llegó un momento que a los juicios en la cuarta República los llamaban juicios sumarísimos».

Asimismo, Cabello fustigó a algunas organización que pretenden que se le aplique la Ley de de Amnistía «a narcotraficantes, reclamando y pidiendo la libertad de asesinos (…) cuántos disfrutaron cuando lo prendieron en candela a Orlando Figuera».

«Podemos buscar la prensa de esos días, a ver si algún líder de la oposición, uno solo, se haya manifestado pidiéndole perdón al país y diciendo que eso no era correcto. Ninguno», subrayó.

Añadió que «andan defendiendo corruptos, solo para montar un escandalito».

