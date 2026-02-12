Cabello: la extrema derecha insiste en la desestabilización

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, alertó que la extrema derecha encabezada por María Corina Machado quiere volver a la violencia, a los intentos por detonar artefactos explosivos en Caracas y atacar espacios públicos, diplomáticos y corporativos para generar caos.

«María Corina Machado comenzó a hacer llamadas desesperadas a sus viejos amigos paracos. Me refiero a Duque y Uribe. Ella quiere volver al narcoterrorismo, a los intentos por detonar artefactos explosivos en Caracas», reveló Cabello.

La denuncia la realizó el líder de la tolda roja durante la lectura de una de las cartas de los patriotas cooperantes, en su programa número 561 de Con el Mazo Dando donde señaló que María Corina Machado «necesita con urgencia un hecho de violencia, generar una cadena de eventos que hagan parecer a Venezuela un estado fallido».

«Mientras tanto, María Corina Machado afina el terrorismo digital contra las empresas que quieren invertir en Venezuela, contra los republicanos y si es necesario contra el mismo Trump. Déjame decirte que Corina Machado está pagando algunos medios independientes para exaltar las denuncias del caso Epstein. No porque ella quiera justicia, sino por venganza que Trump no la quiso, no la puso a gobernar a Venezuela. Los niños que juegan a ser manitas blancas son financiados por María Corina Machado», leyó Cabello en la carta.

Cabello refirió que: «Algunos desesperados por ganarse la indulgencia de Washington, poco a poco se van quitando la careta. Esto incluye a algunos medios de comunicación que creen podrán cortar nuevamente la pantalla en dos ¿Quiénes serán esos? Como lo hicieron en abril del 2002».

Señaló que María Corina Machado retomó el intento de sembrar la narrativa para desconocer la actual Asamblea Nacional que preside el diputado Jorge Rodríguez. «Anda defendiendo que esta AN no es legítima y que la mal llamada AN 2015 debe mantener el reconocimiento».

T/UN