Cabello: La extrema derecha necesita violencia para sobrevivir políticamente

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, advirtió que sectores de la extrema derecha insisten en promover hechos de violencia para generar caos en el país y así mantener su financiamiento desde el extranjero.

En tal sentido, alertó que estas acciones forman parte de un plan que busca atentar contra la estabilidad nacional y la paz alcanzada por el pueblo venezolano.

Durante su acostumbrada rueda de prensa semanal, Cabello explicó que estos grupos minoritarios, que representan entre el 3 y el 7 % del universo opositor, “no tienen reparo en aliarse con los sectores más violentos del mundo con tal de hacer daño a Venezuela”.

Subrayó que a pesar de sus intentos, las instituciones del Estado han logrado neutralizar diversas operaciones terroristas dirigidas a desestabilizar el país.

El dirigente socialista señaló que entre los hechos más recientes destaca la planificación de un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, acción frustrada por los organismos de seguridad.

“Todos los involucrados fueron capturados y confesaron sus vínculos con los grupos extremistas dirigidos por María Machado e Iván Simonovis”, afirmó, tras resaltar que las autoridades estadounidenses fueron informadas oportunamente de estos planes.

Cabello insistió en que la desesperación de estos sectores demuestra su pérdida de apoyo dentro del país y su dependencia de intereses foráneos. “Ellos necesitan que haya sangre en las calles para seguir recibiendo dinero del extranjero, porque sin violencia no pueden sobrevivir políticamente”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en permanente vigilancia y a denunciar cualquier actividad sospechosa. “Si usted ve algo raro en su comunidad, repórtelo de inmediato. Ellos han llegado a decir que hay que poner bombas donde haya mucha gente. Son unos miserables, desalmados, asesinos que no sienten amor por esta patria”, enfatizó.

En relación con los llamados del extremismo a promover disturbios el próximo 19 de octubre, día de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, Cabello calificó esas convocatorias como actos de locura y desesperación. “El 19 de octubre será un día histórico de fe y unión nacional. Pretender empañarlo con violencia demuestra un altísimo nivel de desequilibrio”, señaló.

Por otra parte, el dirigente del PSUV cuestionó las recientes declaraciones del opositor Henrique Capriles sobre la eliminación del programa TPS, al recordar que figuras de la derecha fueron quienes aplaudieron las sanciones y el bloqueo económico contra el país.

“Desconocen las verdaderas causas de la migración venezolana. Hablan sin vergüenza de lo que ellos mismos ayudaron a provocar”, subrayó.

Finalmente, Cabello reafirmó que el pueblo venezolano cuenta con el respaldo del Gobierno Bolivariano y del presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando en paz, independencia y soberanía.

“Ellos podrán intentar lo que quieran, pero aquí hay un país consciente, unido y decidido a defender su futuro”, concluyó.

T/CO