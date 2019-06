Cabello: La historia describirá lo que pasa hoy en Venezuela como la proeza de hace 200 años

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello Rondón, afirmó este martes que la historia describirá lo que sucede actualmente en Venezuela como la proeza que ocurrió hace 200 años durante la gesta independentista.

“Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, cuando se escriba la historia de América, se va a escribir tengan la seguridad, como un hecho de tal proeza parecido a los que ocurrió aquí hace 200 años, porque hoy nosotros nos estamos enfrentando al imperio más poderoso del mundo de todos los tiempos”, dijo desde el estado Apure.

Durante el acto en conmemoración del Bicentenario del paso del libertador Simón Bolívar por el río Arauca, Cabello destacó la dignidad y la moral del pueblo venezolano frente a las presiones aplicadas desde los Estados Unidos.

“Todos los faros del mundo están sobre Venezuela, y se preguntarán porque no han podido derrotarlos ni derrotarlas, ¿Por qué sigue gobernando Nicolás Maduro en Venezuela a pesar de una intentona, dos, tres intentos de magnicidio? ¿Por qué no han podido derrocar a revolución en Venezuela? Puede haber varias respuestas, para mí es la dignidad de un pueblo, con la dignidad de un pueblo difícilmente van a poder”, recalcó.

Recomendó fortalecer el sistema de valores pues con las adversidades se puede ser víctima dela manipulación y la mentira. “Quien no tenga acerado el espíritu para estas batallas que vienen puede ser víctima fácil de la manipulación, de la mentira, del chantaje, de la falta de conciencia de dejarse comprar por cuatro lochas”, agregó.

LA TRAICIÓN PROVOCA DESPRECIO

Dijo que la traición es un acto humano que provoca desprecio porque supone la degradación de la persona y por ende la pérdida de sus valores y principios, generalmente por dinero. “A mí la traición me provoca desprecio y con la traición los traidores a mí me provocan desprecio, es la degradación del ser humano, de perder sus valores, sus principios, sus creencias, sus sueños, sus amigos, por algo que de repente los convence y normalmente lo que los convence es la plata, es ambición personal, es miseria pues”, enfatizó.

Señaló que una característica de la persona que traiciona es que no se asume como traidor sino que responsabiliza a los demás de sus actos. “Ese desprecio va creciendo, inclusive cuando los traidores comienzan a echarle la culpa a los demás de sus traiciones, el traidor no tiene el valor de asumir su posición de traidor (…) Ahí está la primera característica del traidor, no tiene el valor de asumir cuando traiciona, por qué traiciona, siempre termina echándole la culpa a los demás”, explicó.

APRUEBAN ACUERDO CONSTITUYENTE

Durante el acto las y los constituyentes presentes aprobaron el acuerdo constituyente en honor al Padre de la Patria, Simón Bolívar al mando del Ejército Libertador, en ocasión de cumplirse los 200 años de su paso por el río Arauca para dirigirse hacia los Andes, luego Boyacá y a la liberación de la Nueva Granada.

«Se acuerda, primero: rendir honores al Padre de la Libertad Suramericana, Simón Bolívar y a nuestro glorioso Ejército Libertador en ocasión de cumplirse el bicentenario del río Arauca para con la campaña libertadora lograrla independencia de la Nueva Granada, hoy República de Colombia de manos del glorioso Ejército Libertador de Venezuela», reza el acuerdo.

Texto/Sandra Izarra

Foto/@AlcaldiaBPaez