Cabello: La paz activa es la prioridad del Gobierno Bolivariano en todo el territorio nacional

Este miércoles 15 de octubre, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, destacó que el tema de la paz activa es la prioridad del Gobierno Bolivariano en todo el territorio nacional.

En ese sentido, señaló que estas acciones responden a instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, no solo para garantizar la paz en todos los estados sino también para la transición y prepararnos de la lucha no armada a la lucha armada ante las amenazas, ataques y el asedio del imperialismo norteamericano contra el Pueblo venezolano.

Durante su programa Con el Mazo Dando, en emisión número 547, afirmó que el Pueblo venezolano defiende la Patria de manera voluntaria, a diferencia a otros países que reclutan a los ciudadanos y se los llevan obligados, «los agarren los meten en un cuartel y a lo que llega a los 16 años, les meten marihuana y cocaína».

Explicó que para cumplir con las instrucciones presidenciales se han realizado en las últimas semanas «ejercicios relámpagos, en las que los estados tales y tales se activan inmediatamente».

«El Pueblo organizado y movilizado, revisando, chequeando. Fusión popular-militar-policial. Nosotros no agredimos a nadie», enfatizó.

T/Con el Mazo Dando