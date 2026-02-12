Cabello: ¡La Revolución Bolivariana se fortalece en cada coyuntura y se hace más fuerte!

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, enfatizó que la Revolución Bolivariana tiene la capacidad de fortalecerse en cada coyuntura y «nos hacemos más fuertes».

«Si alguien tiene capacidad de adaptarse a las situaciones es la Revolución Bolivariana, sin perder la ruta ni el ritmo», aseguró durante la emisión número 561, al desestimar una publicación del opositor Enrique Ochoa Antich, en torno a una supuesta Salida 3, del extremismo.

En ese sentido, manifestó que durante los últimos 27 años la derecha extremista fascista «lo que han logrado es que el chavismo se fortalezca».

Cabello también reafirmó que toda Venezuela está en paz y tranquilidad.

Con el Mazo Dando