Cabello lideró la inauguración del Centro Técnico-Táctico de Protección Civil en Portuguesa

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, encabezó este jueves la inauguración del Centro de Formación Técnico Táctico de Protección Civil en el sector Agua Blanca del estado Portuguesa, instalación creada con motivo del 24° aniversario del organismo y orientada a profesionalizar a los equipos encargados de atender situaciones de emergencia.

Durante la actividad, Cabello resaltó la labor de los funcionarios de Gestión de Riesgo, bomberos y equipos de Protección Civil, a quienes definió como servidores públicos que “protegen, ayudan y cuidan al pueblo”. Subrayó que su trabajo exige vocación y valentía, pues a diario arriesgan sus vidas para garantizar el bienestar de las comunidades.

El nuevo centro incorporará espacios especializados para la formación en prevención, manejo seguro de armamento y protocolos de actuación, a fin de que los futuros funcionarios se integren de manera estructural a los Cuadrantes de Paz. Cabello indicó que “cada circuito comunal y cada cuadrante debe contar con su componente de Protección Civil y Bomberos”, como parte de la expansión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

El dirigente recordó que recientemente se realizó un ejercicio nacional ordenado por el presidente Nicolás Maduro, el cual permitió evidenciar tanto el potencial operativo de Protección Civil como la necesidad de fortalecer su presencia en cada circuito comunal del país. Aseguró que este proceso avanza de la mano con la actualización de los Cuadrantes de Paz prevista para los próximos días en la entidad llanera.

Con la puesta en marcha de esta escuela, Portuguesa se convierte en un punto de referencia para la capacitación técnica y táctica orientada a la protección del pueblo, en sintonía con los lineamientos de seguridad ciudadana y prevención establecidos por el Ejecutivo Nacional.

T/CO