Cabello llama a construcción de un bloque histórico que haga irreversible a la revolución

El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, llamó este viernes a la construcción de un bloque histórico que posibilite la irreversibilidad de la Revolución.

«Se hace necesario, urgente, indispensable, construir un sólido bloque histórico que haga irreversible, como decía Robert Serra, la Revolución Bolivariana», exhortó el dirigente pesuvista durante el congreso del Bloque «Unidad de los Pueblos por la Vida».

Indicó que la unidad hay que construirla con bases sólidas y sobre un gran acuerdo nacional. Al respecto, mencionó como ejemplo de consenso nacional al Plan de la Patria, al tiempo que invitó a leer el preámbulo de la Constitución nacional.

Comentó que en esa unidad es necesaria la autocrítica, al tiempo que instó a no desviarse del camino de la revolución por la ambición personal. «Cada quien es libre de pensar como mejor le parezca, pero no nos desviemos», recomendó.

Mencionó que tras lograr la unidad interna se busca aglutinar la voluntad de los pueblos tal como se hizo en 2019 con el Foro de Sao Paulo. Recordó que en ese evento participaron participaron voceros de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, afrodescendientes, indígenas, comunas, lo que causó a la derecha gran malestar, en ese momento.

EEUU aplica terrorismo contra Venezuela

Por otra parte, el dirigente del PSUV afirmó que el Gobierno de Estados Unidos aplica políticas de terrorismo contra el país caribeño al imponer las sanciones y el bloqueo que ha ocasionado la caída del ingreso de recursos a la nación en 99%.

Recordó que EEUU para lograr sus fines tiene de aliadas a las grandes corporaciones mediáticas del mundo las cuales ignoran los avances o noticias positivas de países como Venezuela, pero magnifican o inventan información negativa.

«Es un ataque despiadado contra nuestro país por eso no podemos obviarlo, nos amenazan nos quieren armar un expediente por narcotráfico cuando el mayor productor de drogas del mundo es Colombia, eso no lo discute nadie y el mayor consumidor de drogas del mundo es EEUU, y eso no lo discute nadie», enfatizó.

Recalcó que los venezolanos y venezolanas solo exigen respeto al mundo, porque Venezuela no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países.

